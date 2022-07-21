شكوك حول مشاركة دجوكوفيش في بطولة أمريكا من قبل beIN SPORTS July 21, 2022 16:24 0:51 دقيقة أصبحت مشاركة نجم التنس نوفاك دجوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة محل شك، بعد تأكيد تطبيق القانون الخاص بفيروس كورونا خلال الدورة. تقارير إخبارية بطولة أميركا المفتوحة للتنس نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة غولدن ستيت يظفر بالعديد من الجوائز 0:51 دقيقة شكوك حول مشاركة دجوكوفيش في بطولة أمريكا 0:27 دقيقة هزيمة تشيلسي وإيفرتون وأرسنال ينتصر 0:34 دقيقة كيرلي يغيب عن سباق التتابع 100 متر أربع مرات 1:00 دقيقة بايرن ميونيخ يعرض صور دي ليخت 0:50 دقيقة فتح تحقيق ضد نادي سانتوس 0:42 دقيقة تقارير: كوندي على أعتاب الانتقال إلى تشيلسي 0:47 دقيقة برايتون يرفض عرضاً من الـ"سيتي" للتعاقد مع كوكوريا 0:32 دقيقة المنتخب الأسترالي إلى نصف النهائي 0:30 دقيقة ريال مدريد يجرى مرانه الأول في أميركا