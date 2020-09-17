وتبادل اللاعبان كسر الإرسال ثلاث مرات قبل أن يحسم شابوفالوف المصنف 12 في الدورة المجموعة الأولى لصالحه، فيما تقدم مارتينيس (109 عالمياً) الذي حقق الاثنين انتصاره الأول على الاطلاق في دورات الماسترز، 3-صفر في المجموعة الثانية قبل أن يفوز شابوفالوف بستة من الأشواط السبعة الاخيرة ويحسمها لصالحه.

وقال الكندي المصنف 14 عالمياً "بالطبع كانت صعبة، لا سيما بعد غراند سلام، إذ إن جسدك يريد أن يرتاح ... لكني سعيد بالطريقة التي حافظت بها على مستواي ولياقتي البدينة".

ويلتقي شابوفالوف (21 عاماً) الذي بلغ في فلاشينغ ميدوز الأميركية الأسبوع الفائت ربع نهائي غراند سلام للمرة الأولى في مسيرته، تالياً مع الايطالي فابيو فونيني المصنف سابعا ًفي الدورة او الفرنسي هوغو هومبير من اجل مقعد في ربع النهائي.

كما بلغ الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الدور الثالث على حساب الاسترالي جون ميلمان بفوزه بنتيجة 6-4 و7-6 (7-1) بعد ساعتين و19 دقيقة.

وأنقذ شفارتسمان المصنف 15 عالمياً نقطة لمنافسه لحسم المجموعة الثانية قبل ان يفرض شوط كسر التعادل.

ويلتقي الأرجنتيني (28 عاما) الذي بلغ نصف النهائي العام الماضي تالياً مع الروسي أندري روبليف او البولندي هوبيرت هوركاش.

