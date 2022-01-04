وحقق زفيريف الثالث عالمياً فوزه الثاني توالياً في الموسم الجديد عندما تخطى الأميركي تايلور فريتز 6-4 و6-4، مرجحا كفة منتخب بلاده بعدما منحه يان-لينارد شتروف التقدم بفوز صعب على العملاق جون إيسنر 7-6 (9-7) و4-6 و7-5.

وكسبت الولايات المتحدة مباراة الزوجي بعدما تغلب فريتز وإيسنر على كيفن كرافييتس 6-صفر و6-3.

وعوضت ألمانيا خسارتها أمام بريطانيا 1-2 في الجولة الأولى، فلحقت بالولايات المتحدة إلى صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا بعدما منيت الأخيرة بخسارتها الاولى عقب فوزها على كندا 3-صفر في الجولة الاولى.

ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع إلى نصف النهائي.

وقال زفيريف "بشكل عام، كان المستوى جيدًا بالنسبة للمباراة الثانية هذا العام، بقوة عالية وضربات قوية. الأهم هو فوز منتخب ألمانيا".

وحذا بيريتيني المصنف سابعاً عالمياً حذو زفيريف عندما رجح كفة منتخب بلاده أمام فرنسا بتغلبه على الفرنسي أوغو هومبير 6-4 و7-6 (8-6)، بعدما منحه يانيك سينر العاشر عالمياً التقدم بفوزه على أرثور رينديركينك 6-3 و7-6 (7-3).

ومنح بيريتيني وسينر ايطاليا النقطة الثالثة أمام فرنسا عندما تغلبا على الزوجي فابريس مارتان وادوار روجيه-فاسلان 6-3 و6-7 (7-9) و10-8.

وعوض بيريتيني خسارته المفاجئة امام الاسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين نظيفتين الاحد في الجولة الأولى، وألحق الخسارة الأولى بهومبير الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل الأحد بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف بطل فلاشينغ ميدوز.

كما أعاد بيريتيني الأمل لإيطاليا في المنافسة على بطاقة المجموعة الثانية وذلك عقب خسارتها المخيّبة أمام أستراليا 1-2 الأحد، كما ألحق الخسارة الثانية بفرنسا عقب الاولى امام روسيا 1-2.

وقال بيريتيني الذي ضرب بقوة بفضل إرساله عندما حقق 18 إرسالاً ساحقاً "إنه سلاح كبير أمتلكه وعندما يعمل بهذا الشكل، فإنه يساعدني كثيرًا".

وأضاف "كانت مباراة صعبة حقًا، لاسيما في هذه الظروف. إنه لاعب يتمتع بإرسال رائع، إنّه مخادع وعسراوي".

من جهته، قال سينر "لم يكن من السهل اللعب ضده (رينديركينك)، كانت هذه هي المرة الثالثة بالفعل. المجموعة الأولى كنت تحت السيطرة. في المجموعة الثانية، خسرت قليلاً من الحدّة".

وسبق ان تغلب رينديركينك على سينر في ليون العام الماضي، وبدا انه في طريقه لتحقيق فوز آخر الا انّ خطأ واحدًا سمح للإيطالي بالرد على إرساله والتقدم نحو الفوز.

