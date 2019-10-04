ويلتقي دجوكوفيتش المصنف اول عالميا في نصف النهائي البلجيكي دافيد غوفان الثالث في الدورة او الكوري الجنوبي هيون تشونغ (143 عالميا).

ولم تعد الاصابة في الكتف التي اجبرت دجوكوفيتش على الانسحاب من ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة امام السويسري ستاينسلاس فافرينكا سوى ذكرى أليمة للبطل الصربي.

ولعب دجوكوفيتش مباراة شبه كاملة بكراته القوية، الدقيقة في العمق والعرضية الممزوجة بالكرات الساقطة.

وقال دجوكوفيتش "لست آلة. لكن اليوم لعبت مثلها".

وتابع "كانت إحدى أفضل المباريات التي خضتها هذه السنة. سعيد جدا جدا بالطريقة التي العب فيها".

وضرب دجوكوفيتش ثمانية ارسالات ساحقة "ايس" ولم يرتكب اي خطأ مزدوج، وجمع 82% من النقاط على ارساله الاول، ليحقق فوزه الثالث هذه السنة على بوي في ثلاث مباريات.

ويأمل دجوكوفيتش (32 عاما) الذهاب حتى النهاية والفوز بلقبه الرابع هذا الموسم، بعدما توج بطلا لأستراليا المفتوحة ودورة مدريد للألف نقطة للماسترز وبطولة ويمبلدون الإنكليزية، لتعزيز صدارته لتصنيف المحترفين المهددة من غريمه الإسباني رافايل نادال بطل رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

ولا يشارك نادال في أي دورة هذا الأسبوع كما أعلن انسحابه من دورة شنغهاي للألف نقطة للماسترز التي تنطلق الاحد لاصابته بمعصم يده.

وفي الدورة عينها البالغة عدد نقاطها 500، بلغ الاميركي رايلي اوبيلكا نصف النهائي بفوزه على الياباني ياسوتاكا أوتشياما المتأهل من التصفيات 6-3 و6-3، ليلتقي الاسترالي جون ميلمان المتأهل من التصفيات والفائز على الياباني تارو دانيال المشارك ببطاقة دعوة 6-4 و6-صفر.