وكان فيدرر، بطل الدورة تسع مرات، أول المتأهلين إلى دور الأربعة بانسحاب مواطنه ستانيسلاس فافرينكا مساء الأربعاء عقب فوزه على الأميركي الآخر فرانسيس تيافوي في الدور الثاني وذلك بسبب الإصابة.

وتحدث تسيتسيباس عن لقائه السابق مع فيدرر عندما تغلب عليه في الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة فقال "لا تزال في ذاكرتي، لقد كانت واحدة من أعظم لحظات مسيرتي الاحترافية".

وأضاف اللاعب الذي فاز أيضا على الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال في 2019 "يفهم روجيه اللعبة جيداً، وارساله هو احد أكبر أسلحته كما تساعده حركته وتغطيته".

من جهته، تأهل الأميركي رايلي أوبيلكا إلى المربع الذهبي أيضاً بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف رابعا 6-3 و3-6 و6-3.

واحتاج أوبيلكا المصنف 37 عالميا إلى 93 دقيقة للتخلص من عقبة باوتيستا أغوت الذي تضاءلت حظوظه في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى بطولة الماسترز الختامية في لندن.

وحقق العملاق الأميركي الواعد (22 عاما و2,13 م) 31 إرسالا ساحقا في المباراة ليبلغ نصف النهائي الخامس في مسيرته الاحترافية والرابع هذا الموسم آخرها في دورة طوكيو مطلع الشهر الحالي، علما بأنه يملك لقبا واحدا حققه في دورة لونغ أيلاند الأميركية في شباط/فبراير الماضي.

ويلتقي أوبيلكا في الدور المقبل مع الأسترالي أليكس دي ميناور الذي تغلب على الألماني يان-لينارد ستروف 6-4 و7-6 (7-4).