

وكان ألكاراث استهل مشواره في هذه الدورة بفوز سريع أيضاً على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة الأربعاء.



ويلتقي ألكاراث في الدور التالي مع الروسي أندريه روبليف أو الدنماركي الشاب هولغر رونه.



أنهى ألكاراث المجموعة الأولى بسهولة بالغة 6-1، لكن البلغاري استعاد توازنه في الثانية وتقدم 3-1 كاسراً إرسال الإسباني، لكن الأخير رد بقوة من خلال فوزه بالأشواط الخمسة التالية ليحسم المباراة في صالحه.



وقال ألكاراث بعد الفوز: "لم يكن منافسي في يومه، لم يقدم أفضل عروضه، أما أنا فقدمت عرضاً جيداً".

كما بلغ الايطاليّ لورنزو موزيتي ربع النهائي بعد تغلّبه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين لواحدة.

فرغم إنهاء اللاعب النرويجيّ المجموعة الأولى لصالحه بواقع ستة أشواط لأربعة، إلّا أنّ موزيتي تمكن من العودة في المباراة وتعديل النتيجة بستة أشواط لأربعة في المجموعة الثانية قبل أن يحسم الإيطاليّ المواجهة لصالحه بعد فوزه بالمجموعة الثالثة بستة أشواط لأربعة.

وتمكن الأمريكي فرانسيس تيافو من التأهل الى ربع النهائي بعد فوزه على الأسترالي أليكس دو مينور بمجموعتين للاشيء. و حسم تيافو المصنف السادس عشر في البطولة، المجموعة الأولى لصالحه ستة أشواط لثلاثة، قبل أن يفوز بالمجموعة الثانية بسبع أشواط لستة بعد خوض شوط كسر التعادل ليلاقي فيليكس أوجيه ألياسيم في الدور المقبل.

ألياسيم تأهل بفوزه بمجموعتين دون مقابل على الفرنسي جيل سيمون الذي أنهى مشواره في عالم الكرة الصفراء عند عتبة الدور ثمن النهائي.

و بدأ ألياسيم المباراة بشكل أفضل حيث حسم بسهولة المجموعة الاولى بستة أشواط لشوط وواصل في أدائه المميز ليقتلع بطاقة الترشح للدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه في المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة.