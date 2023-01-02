في يوم مليء بالمفاجآت، ودّع أيضاً الدنماركي هولغر رونه المصنّف الـ11 عالميًا، وكذلك خرجت الروسية داريا كاساتكينا عند السيدات.

ودخل أوجيه-الياسيم إلى الدورة بعد أن أنهى العام السابق بأفضل مستوياته، حيث فاز بثلاثة ألقاب في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل أن يقود كندا إلى لقب كأس ديفيس على حساب استراليا في النهائي.

وتقدّم أوجيه-ألياسيم إلى المركز السادس في التصنيف العالمي وقال قبل البطولة انه يطمح للبناء على هذه الاندفاعة في عام 2023.

بيد أنّ بداية العام جاءت مخيّبة للآمال، قبل قرابة الأسبوعين على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث سقط امام بوبيرين الذي خرج من قائمة المصنفين المئة الأوائل العام الماضي.

وحقّق الاسترالي ابن الـ23 عاماً 12 إرسالا ساحقًا في المباراة.

من جهة أخرى، هزم الياباني يوشيهيتو نيشيوكا نظيره رونه الخامس في الدورة والذي اختير أفضل وافد جديد من قبل رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب بعد فوزه بثلاثة ألقاب، بينها دورة باريس للماسترز ضد الصربي نوفاك دجوكوفيتش في النهائي.

رونه، البالغ 19 عاماً، فاز بالمجموعة الأولى بسهولة، غير أنّه تراجع على إرساله بشكل لافت في المجموعتين الثانية والثالثة ليخسر 2-6، 6-4 و6-4.

منافسات السيدات

وشهدت منافسات السيدات مفاجأة اخرى عندما تغلبت التشيكية ليندا نوسكوفا (18 عاماً) على كاساتكينا 6-3، 6-7 (2-7) و6-3.

وتغلبت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الرابعة على الأميركية اماندا أنيسيموفا 6-3 و6-0، والرومانية إيرينا-كاميليا بيغو على الأميركية الأخرى شيلبي رودجرز 3-6، 7-6 (7-5) و6-1.

