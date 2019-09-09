وكان نادال قد حقق لقبه الـ19 في البطولات الكبرى والرابع في نيويورك بفوزه على الروسي بنتيجة 7-5، 6-3، 5-7، 4-6 و6-4، في مباراة استمرت لأربع ساعات و50 دقيقة، وهي الأطول في فلاشينغ ميدوز بعد نهائيي 1988 و2012 اللذين امتديا لأربع ساعات و54 دقيقة.

وبات الاسباني ابن الـ33 عامًا يتخلف بفارق 640 نقطة فقط عن دجوكوفوتيش الذي انسحب من مباراته في الدور الـ16 من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بداعي إصابة في كتفه الأيسر.

أما مدفيديف ابن الـ23 عامًا فتقدم مرتبة واحدة ليحتل المركز الرابع خلف السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي في البطولات الكبرى (20).

وكان التقدم الأكبر من نصيب الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي بلغ المربع الذهبي في نيويورك قبل أن يخرج على يد نادال، إذ تقدم 12 مرتبة ليحتل المركز 13، خلف الفرنسي غاييل مونفيس الذي كان قد سقط أمام الإيطالي في ربع النهائي في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9865 نقطة

2- الإسباني رافاييل نادال 9225 نقطة.

3- السويسري روجيه فيدرر 7130 نقطة.

4- الروسي دانييل مدفيديف 5235 نقطة.

5- النمساوي دومينيك تييم 4575 نقطة.

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095 نقطة.

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420 نقطة.

8- الياباني كي نيشيكوري 3375 نقطة.

9- الروسي كارن خاتشانوف 2810 نقطة.

10- الإسباني روبرتو باوتيستا 2575 نقطة.