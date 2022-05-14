وأثار تسيتسيباس، بطل دورة مونتي كارلو للماسترز 2021 و2022، إعجاب الجماهير الحاضرة في ملعب "فورو إيتاليكو"، مواصلاً هيمنته على زفيريف الفائز مرتين ببطولة الماسترز الختامية (2018 و2021) ودورة روما عام 2017 (خسر نهائي 2018)، ليبلغ أول نهائي له على الإطلاق في العاصمة الإيطالية.

وكانت مواجهة السبت هي الثالثة في نصف النهائي بين الثنائي في غضون شهر، بعد دورة مونتي كارلو عندما فاز اليوناني 6-4 و6-4 في طريقه الى إحراز اللقب، ودورة مدريد الأسبوع قبل الماضي عندما رد الألماني الاعتبار بفوزه 6-3 و3-6 و6-2 قبل أن يخسر النهائي أمام الإسباني الظاهرة كارلوس ألكاراس الغائب عن روما.

ودخل تسيتسيباس المباراة بعد فوزه في سبع من أصل 11 مواجهة مع زفيريف وسجّل فوزه الثالث في مقابل خسارة واحدة أمام الألماني على الملاعب الترابية.

وبعد خسارته للمجموعة الأولى، عاد اليوناني ليحسم المباراة في المجموعتين اللاحقتين، ليحجز مكانه في المباراة النهائية التي قد يواجه فيها المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش في حال فوزه لاحقاً على النرويجي كاسبر رود.