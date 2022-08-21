تسيتسيباس بذل قصارى جهده منذ بداية اللقاء، ليفرض على منافسه شوطاً لكسر التعادل، حسم على إثره المجموعة الاولى لمصلحته.

وشهدت المجموعة الثانية عودة لميدفيديف الذي ظفر بها بستة أشواط لثلاثة.

إلا أن اليوناني المصنف الرابع في البطولة استعاد توازنه في المجموعة الفاصلة، وأنهاها على وقع ستة لثلاثة، ليثأر لنفسه من خسارة نصف نهائي أستراليا المفتوحة، ويبلغ النهائي، محققاً فوزه السادس والأربعين في بطولات رابطة المحترفين، والتاسع عشر في بطولات الأساتذة هذا الموسم.

وسيلاقي تسيتسيباس في المباراة النهائية، الكرواتي بورنا تشوريتش، الفائز على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون مقابل.

نوري المصنف التاسع في البطولة عجز عن مجاراة إيقاع تشوريتش في المجموعة الأولى ليخسرها بثلاثة أشواط لستة

وتواصلت هيمنة الكرواتي في المجموعة الثانية لينهيها متقدماً بستة أشواط لأربعة، حاسماً اللقاء في ساعة ونصف، ليصبح تشوريتش بهذا الفوز ثاني أقل لاعب تصنيفاً يخوض مباراة نهائية منذ بدء التصنيف عام ثلاثة وسبعين وتسعمئة وألف.. علماً بأنه يحتل المرتبة الثانية والخمسين بعد المئة عالمياً.