اللاعب الإسباني المصنف ثاني عشر عالميا تأخرَ في المجموعة الأولى بأربعة أشواط لستة قبل أن ينتفض ويحقق الفوز في المجموعتين الثانية والثالثة بستة أشواط لثلاثة وستة لواحد على التوالي ليحسم المباراة لصالحه ويحجزَ مكانه في الدور الثاني.

وإلى الدور الثاني كذلك تأهل البلجيكي دافيد غوفان بعد فوزه على الإيطالي سالفاتوري كاروسو بمجموعتين دون رد ، غوفان المصنف الثالث عشر على العالم أنهى المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة وتمكن من اكتساح ِ منافسه في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل شوط واحد.

وحقق الأمريكي رايلي أوبيلكا مفاجأةً بإقصائه الفرنسيَّ ريشار غاسكيه من الدور الأول بعد الفوز عليه بمجموعتين دون مقابل بواقع ستة أشواط لواحد وسبعة لخمسة على التوالي حاجزا مقعدَه في الدور الثاني.