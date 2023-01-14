الكوري الجنوبي سون-وو كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية من قبل beIN SPORTS January 14, 2023 13:00 0:46 دقيقة توّج الكوري الجنوبي سون-وو كوون اليوم السبت بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية للتنس بفوزه في النهائي على الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت بمجموعتين لواحدة. وحقق كوون، الذي غنم لقبة الثاني في بطولات رابطة المحترفين، الفوز بواقع 6-4 و3-6 و7-6 (7-4). تقارير إخبارية تنس المحترفين سون-وو كوون بطولة أديلايد الدولية الثانية للتنس -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة رايو فاييكانو يستعيد توازنه وإشبيلية يسقط مجدداً 1:19 دقيقة أنشيلوتي يؤكد أهمية فوز ريال مدريد على برشلونة 1:09 دقيقة بيلينغهام منزعج من وضعية بوروسيا دورتموند 0:40 دقيقة أرتيتا يدرك أهمية الفوز على توتنهام 3:43 دقيقة برايتون يقسو على ليفربول ويهزمه بالثلاثة 4:12 دقيقة مانشستر يونايتد يهزم مانشستر سيتي ويحسم الديربي 0:46 دقيقة كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية 1:10 دقيقة بيلينغهام يصب تركيزه على الارتقاء بمستوى دورتموند 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يتطلّع للمشاركة في بطولة أستراليا 1:08 دقيقة نادال يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقب بطولة أستراليا