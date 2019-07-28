وهو اللقب الثالث لباسيلاشفيلي (27 عاما) في مسيرته الاحترافية، بعد تتويجه مرتين في هامبورغ، وفي دورة الصين في بكين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من احتفاظه باللقب، سيخسر باسيلافشفيلي المصنف في المركز 16 عالميا، نقاطا في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين لأنه أحرز لقب الدورة الالمانية العام الماضي بعدما خاض التصفيات.

وحجز باسيلاشفيلي بطاقته الى النهائي بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف المولود في هامبورغ 6-4 و4-6 و7-6 (7-5) في نصف النهائي السبت.

في المقابل، فشل روبليف (21 عاما) في التتويج باللقب الثاني في مسيرته الاحترافية بعد دورة اوماغ الكرواتية عام 2017، علما بأنه خاض النهائي الثالث في مسيرته بعدما خسر نهائي دورة الدوحة العام الماضي.

وخسر الجورجي إرساله مبكرا في المجموعة الأولى لكنه نجح في تعويضه عندما كسر إرسال الروسي في الشوط السادس في سادس فرصة له لكسر الإرسال.

وسنحت أمام الجورجي فرصة لحسم المجموعة الأولى في الشوط العاشر بيد ان الروسي تدارك، قبل ان ينجح باسيلاشفيلي في الشوط الثاني عشر وينهي المجموعة لفائدته 7-5.

ورد روبليف التحية في المجموعة الثانية بعدما كسبها 6-4 بكسره ارسال الجورجي مرة واحدة، لكن الكلمة الاخيرة كانت للأخير في المجموعة الثالثة الحاسمة بعدما كسر إرسال منافسه مرتين مقابل واحدة للروسي.