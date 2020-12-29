وأوضحت الرابطة "ايه تي بي": "سيُنتخب الرئيس ونائبه لدى عقد مجلس اللاعبين الجديد اجتماعه في 2021".

وإلى الأسطورتين نادال وفيدرر المتوجين سوياً بلقب 40 بطولة كبرى، تم انتخاب الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم، الأسترالي جون ميلمان، ومن جنوب أفريقيا كيفن اندرسون، الاسكتلندي أندي موراي والبرازيلي برونو سواريس.

وعاد الفرنسي جيل سيمون إلى المجلس الذي يكمله القادمان الجديدان الإسباني بابلو أندوخار والنيوزيلندي ماركوس دانيال، بالإضافة إلى ممثلي اللاعبين المعتزلين والمدربين البريطاني كولين دوديسويل والفنزويلي دانيال فالفيردو.

وترأس دجوكوفيتش المجلس حتى عام 2020، عندما قرّر انشاء اتحاد لاعبين مستقل عن الرابطة: اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفين "بي تي بي ايه".

ولقي دجوكوفيتش دعم الكندي فاسيك بوسبيسيل والأميركيين جون ايسنر وسام كويري، فيما دعا نادال وفيدرر إلى "الوحدة، بدلاً عن الانفصال".

ويأمل "نولي" من خلال الاتحاد الجديد المستقل دعم مصالح اللاعبين، لا سيما في ما يتعلق بجوائز الدورات، وأكد الصربي في أب/أغسطس الماضي: "هذه ليست نقابة، لا ندعو الى المقاطعة، لا ننشئ كياناُ موازياً".