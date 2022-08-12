وبلغ َربعَ النهائي بفوز ٍسهل على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون مقابل.

ألياسيم المصنفُ السادس في البطولة أنهى المجموعة َالأولى متفوقاً بستة أشواط لثلاثة.

وعلى الرغم من محاولاتِ نوري للتعويض في المجموعة الثانية، إلا أن أفضلية َ ألياسيم تواصلت ليظفر بها بستة لأربعة، ضارباً موعداً مع النرويجي كاسبر رود في الدور المقبل.

وتوقف مشوار الإيطالي يانيك سينر المصنف السابع في البطولة عند الدور ثمن النهائي، بخسارته أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين للاشيء، الأولى انتهت بستة اشواط لاثنين، والثانية ستة لأربعة.

وواصل الأسترالي نيك كيريوس مشواره الناجح في البطولة، بضمانه التأهل إلى ربع النهائي عقب فوزهِ على مواطنهِ أليكس دي مينور بمجموعتين دون مقابل.

