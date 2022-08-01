ألكاراث تقدم مرتبةً على حساب اليوناني ستيفانوس تسيستيباس، ليصبح خلف مواطنه المخضرم رافاييل نادال الذي ظلّ ثالثاً.

وشهدت قائمة العشر الأوائل أيضاً تقدم الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى المركز السادس، عوضاً عن النرويجي كاسبر رود الذي بات سابعاً في جدول حافظ على صدارته الروسي دانييل ميدفيديف أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

أما على مستوى السيدات، فلم يشهد التصنيف العالمي أيّ تغيير على مستوى قائمة العشر الأوليات، حيث حافظت النجمة التونسية أنس جابر على مركزها الخامس في جدول مازالت البولندية إيغا شفيونتيك تتربع على صدارته.

