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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

هل تستمر هيمنة الثلاثي المخضرم على المراكز الأولى في 2020؟

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لا يزال الثلاثة الكبار، الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر يحتلون المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين مطلع السنة الحالية.

AFP

وتقاسم نادال (33 عاما) ودجوكوفيتش (32 عاما) الألقاب الأربعة الكبيرة العام الماضي، فتوّج الإسباني في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وأحرز الصربي لقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن الثلاثي المخضرم من إنهاء العام في المراكز الأولى وسط تهديد جيل جديد مؤلف يضم الروسي دانييل مدفيديف، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، النمسوي دومينيك تييم والألماني الكسندر زفيريف؟

بانتظار ما يحمله العام 2020، في التالي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل مطلع السنة:
                  

 1- الإسباني رافايل نادال  

  9985  نقطة

 2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش

  9055  نقطة

 3- السويسري روجيه فيدرر

  6590   نقطة

 4- النمسوي دومينيك تييم    

   5825  نقطة

 5- الروسي دانييل مدفيديف

  5705  نقطة

 6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس

  5300  نقطة

 7- الألماني ألكسندر زفيريف 

  3345  نقطة

 8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 

  2870  نقطة

 9- الفرنسي غاييل مونفيس

  2530  نقطة

 10- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت

  2335  نقطة


 

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