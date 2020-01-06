هل تستمر هيمنة الثلاثي المخضرم على المراكز الأولى في 2020؟

وتقاسم نادال (33 عاما) ودجوكوفيتش (32 عاما) الألقاب الأربعة الكبيرة العام الماضي، فتوّج الإسباني في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وأحرز الصربي لقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن الثلاثي المخضرم من إنهاء العام في المراكز الأولى وسط تهديد جيل جديد مؤلف يضم الروسي دانييل مدفيديف، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، النمسوي دومينيك تييم والألماني الكسندر زفيريف؟
بانتظار ما يحمله العام 2020، في التالي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل مطلع السنة:
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1- الإسباني رافايل نادال
|9985
|نقطة
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2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش
|9055
|نقطة
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3- السويسري روجيه فيدرر
|6590
|نقطة
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4- النمسوي دومينيك تييم
|5825
|نقطة
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5- الروسي دانييل مدفيديف
|5705
|نقطة
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6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
|5300
|نقطة
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7- الألماني ألكسندر زفيريف
|3345
|نقطة
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8- الإيطالي ماتيو بيريتيني
|2870
|نقطة
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9- الفرنسي غاييل مونفيس
|2530
|نقطة
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10- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت
|2335
|نقطة