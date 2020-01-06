هل تستمر هيمنة الثلاثي المخضرم على المراكز الأولى في 2020؟

وتقاسم نادال (33 عاما) ودجوكوفيتش (32 عاما) الألقاب الأربعة الكبيرة العام الماضي، فتوّج الإسباني في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وأحرز الصربي لقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن الثلاثي المخضرم من إنهاء العام في المراكز الأولى وسط تهديد جيل جديد مؤلف يضم الروسي دانييل مدفيديف، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، النمسوي دومينيك تييم والألماني الكسندر زفيريف؟

بانتظار ما يحمله العام 2020، في التالي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل مطلع السنة:



1- الإسباني رافايل نادال 9985 نقطة 2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9055 نقطة 3- السويسري روجيه فيدرر 6590 نقطة 4- النمسوي دومينيك تييم 5825 نقطة 5- الروسي دانييل مدفيديف 5705 نقطة 6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5300 نقطة 7- الألماني ألكسندر زفيريف 3345 نقطة 8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2870 نقطة 9- الفرنسي غاييل مونفيس 2530 نقطة 10- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2335 نقطة



