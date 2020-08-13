نوفاك دجوكوفيتش يؤكد مشاركته في فلاشينغ ميدوز

وقال دجوكوفيتش على حسابه في تويتر "أنا سعيد للإعلان عن مشاركتي في بطولتي سنسيناتي والولايات المتحدة المفتوحة للتنس هذا العام".

وأضاف المصنف الأول على العالم قائلاً: " لم يكن قرارًا يسهل اتخاذه مع كل العقبات والتحديات الموجودة، لكن احتمالية اللعب مجدداً تجعلني متحمسًا".

وأعلن في يونيو/حزيران الماضي عن اصابة دجوكوفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وانضم دجوكوفيتش وقتها إلى مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في دورة "أدريا" الاستعراضية التي ينظمها "دجوكو" نفسه في بعض دول البلقان.