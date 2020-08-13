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تنس المحترفين

نوفاك دجوكوفيتش يؤكد مشاركته في فلاشينغ ميدوز

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أكد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الأول على العالم، مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، احدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

REUTERS

وقال دجوكوفيتش على حسابه في تويتر "أنا سعيد للإعلان عن مشاركتي في بطولتي سنسيناتي والولايات المتحدة المفتوحة للتنس هذا العام".

وأضاف المصنف الأول على العالم قائلاً: " لم يكن قرارًا يسهل اتخاذه مع كل العقبات والتحديات الموجودة، لكن احتمالية اللعب مجدداً تجعلني متحمسًا". 

وأعلن في يونيو/حزيران الماضي عن اصابة دجوكوفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وانضم دجوكوفيتش وقتها إلى مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في دورة "أدريا" الاستعراضية التي ينظمها "دجوكو" نفسه في بعض دول البلقان.

فلاشينغ ميدوز نوفاك دجوكوفيتش فيروس كورونا
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