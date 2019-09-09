نادال ...الاستمرارية أهم من الألقاب واستعادة صدارة التصنيف

ونجح نادال في التتويج بلقبه الكبير التاسع عشر في مسيرته بفوزه اللافت على الروسي دانييل مدفيديف 7-5 و6-3 و5-7 و4-6 و6-4 في مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات و50 دقيقة في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية آخر البطولات الأربع الكبرى.

وبات نادال على بعد لقب واحد من معادلة السويسري روجيه فيدرر الأكثر تتويجاً بعشرين لقباً.

وقال نادال بعد تتويجه "أنا سعيد للغاية. هذه الكأس تعني الكثير بالنسبة لي. كانت الساعات الثلاث الأخيرة صعبة جداً من الناحيتين المعنوية والبدنية".

وتابع "الطريقة التي صمدت فيها خلال الأوقات الصعبة من المباراة تجعلني في غاية السعادة. حاولت السيطرة على مشاعري لكن كان الأمر مستحيلاً".

وجاء الفوز الدراماتيكي لنادال ليضعه على بعد لقب واحد كبير من معادلة رقم فيدرر، لكن الماتادور أكد بأن الاستمرارية في الملاعب على أعلى المستويات أهم بالنسبة إليه من تحقيق الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة بقوله "أود أن أكون اللاعب الاكثر تتويجاً لكني لا أفكر بهذا الأمر ولن أتدرب يومياً أو أمارس كرة المضرب من أجل تحقيق هذا الهدف".

وتابع نادال الفائز ببطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام أيضاً "أمارس كرة المضرب لأني أعشق هذه اللعبة. لا أستطيع التفكير فقط بالغراند سلام، كرة المضرب هي أكثر من مجرد الفوز ببطولات كبرى".

وكشف "لا يمكن أن تتطلع يومياً لمعرفة ما إذا كان لاعب آخر يملك عدداً أكبر منك من الألقاب أو آخر يملك أقل منك. كل ما حققته في مسيرتي يفوق ما توقعته وما حلمت به. أود أن أكون اللاعب صاحب أكبر عدد من الألقاب بطبيعة الحال، لكن أعتقد باني لن أكون أكثر أو أقل سعادة إذا حصل هذا الأمر أم لم يحصل".

وأوضع "ما يمنحني السعادة هو أني بذلت أفضل ما لدي".

وأكد نادال بأن إزاحة دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين ليس من أولوياته أيضاً لأن ذلك قد يؤثر على نوعية أدائه وربما يقصر من مسيرته في الملاعب بقوله "أنا لا أنافس من أجل هذا (صدارة التصنيف). أنا ألعب على طريقتي. إذا حصل هذا الأمر سيكون الأمر رائعاً لكني أقول دائماً اليوم صدارة التصنيف ليست هدفي".

وتابع "من الرائع أن تكون في صلب المنافسة، لكن بالنسبة إلي شخصياً إنها ليست معركة. كل ما في الأمر بأني أحاول أن أكون تنافسياً قدر المستطاع".

وكشف "مع تقدمي في العمر لا أستطيع أن أخسر الكثير من الوقت والحيوية لكي أنشد الرقم واحد عالمياً. يتعين علي التفكير بمسيرتي بطريقة مختلفة. بالنسبة إلي، الهدف الأساس هو اللعب لأكثر وقت ممكن على أعلى المستويات".

وأوضح "في بعض الأحيان، إذا أردت المنافسة على المركز الأول في التصنيف العالمي ستخسر الكثير من السنوات في مسيرتك، لكني هنا وإذا استطعت الاستمرار في اللعب حتى نهاية الموسم الحالي ستكون لدي الفرص، سيكون الأمر مدهشاً".

