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نادال إلى نصف النهائي من دون أن يلعب

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بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف الأول في دورة ملبورن الأسترالية الدور نصف النهائي دون أن يلعب بعد انسحاب منافسه الهولندي تالون غريكسبور بداعي الإصابة في ساقه. ​​​​​​​

Reuters


ويلتقي نادال في نصف النهائي مع الفنلندي إميل روسوفووري الفائز على السلوفاكي أليكس مولكان 6-2 و6-1.

والمشاركة هي الأولى لنادال منذ دورة واشنطن في آب/اغسطس الماضي تعرّض بعدها إلى إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان نادال أصيب بكوفيد-19 خلال مشاركته في دورة أبو ظبي الاستعراضية أواخر العام الماضي قبل أن يتعافى ويبدأ استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي.

وكان نادال تخطى الليتواني ريكارداس بارانكيس في الدور السابق من دورة ملبورن.
 

رافايل نادال دورة ملبورن
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