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موراي يفسد عودة نادال في أبو ظبي بعد غياب أربعة أشهر

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أفسد البريطاني أندي موراي عودة المصنف سادسًا الإسباني رافايل نادال إلى المنافسات بعد غياب أربعة أشهر بسبب إصابة في قدمه، وفاز عليه الجمعة في دورة أبو ظبي الاستعراضية 6-3، 7-5 ليبلغ المباراة النهائية.

Reuters


وعاد نادال في أبو ظبي إلى الملاعب لأول مرة منذ خروجه في الدور الثالث لدورة واشنطن أمام الجنوب إفريقي لويس هاريس في آب/أغسطس الماضي.

وعانى المصنف الأول السابق من إصابات أدت إلى انسحابه من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام.

وقال نادال (35 عامًا) بعد المباراة: "كان من الرائع العودة للعب مجددًا، بالنسبة لي لم تكن المباراة سيئة بعد فترة طويلة من التوقف، كانت هناك مشاعر إيجابية للغاية".

 وتابع المتوج بعشرين لقبًا كبيرًا "مرت فترة طويلة منذ أن لعبنا ضد بعضنا البعض، أنا سعيد للغاية برؤية أندي يلعب على هذا المستوى الرائع بعد كل الأشياء التي مر بها" في إشارة إلى العمليات الجراحية التي خضع لها في وركه.

وقال موراي المصنف أول عالميًا سابقًا بعد الفوز: "لعبنا أنا ورافا العديد من المباريات الصعبة على مر السنوات، مرّ كلانا بمشاكل مع الإصابات ومن الرائع أن تتاح لي الفرصة للقاء به مرة أخرى".

ويستعد نادال للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير المقبل.

ويلعب موراي الساعي إلى لقبه الثالث في أبو ظبي في النهائي ضد الروسي أندري روبليف الخامس عالميًا الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر في مباراة مثيرة 7-6 (7-5) و3-6 و6-4.

رافايل نادال أندي موراي
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