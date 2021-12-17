موراي يفسد عودة نادال في أبو ظبي بعد غياب أربعة أشهر



وعاد نادال في أبو ظبي إلى الملاعب لأول مرة منذ خروجه في الدور الثالث لدورة واشنطن أمام الجنوب إفريقي لويس هاريس في آب/أغسطس الماضي.



وعانى المصنف الأول السابق من إصابات أدت إلى انسحابه من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام.



وقال نادال (35 عامًا) بعد المباراة: "كان من الرائع العودة للعب مجددًا، بالنسبة لي لم تكن المباراة سيئة بعد فترة طويلة من التوقف، كانت هناك مشاعر إيجابية للغاية".



وتابع المتوج بعشرين لقبًا كبيرًا "مرت فترة طويلة منذ أن لعبنا ضد بعضنا البعض، أنا سعيد للغاية برؤية أندي يلعب على هذا المستوى الرائع بعد كل الأشياء التي مر بها" في إشارة إلى العمليات الجراحية التي خضع لها في وركه.



وقال موراي المصنف أول عالميًا سابقًا بعد الفوز: "لعبنا أنا ورافا العديد من المباريات الصعبة على مر السنوات، مرّ كلانا بمشاكل مع الإصابات ومن الرائع أن تتاح لي الفرصة للقاء به مرة أخرى".



ويستعد نادال للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير المقبل.



ويلعب موراي الساعي إلى لقبه الثالث في أبو ظبي في النهائي ضد الروسي أندري روبليف الخامس عالميًا الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر في مباراة مثيرة 7-6 (7-5) و3-6 و6-4.