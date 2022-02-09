منظمو بطولة إنديان ويلز يعلنون مشاركة دجوكوفيتش

وأعلن منظمو الدورة الأميركية التي أحرز لقبها دجوكوفيتش خمس مرات، الأربعاء لائحة المشاركين مؤكدين في الوقت ذاته أنه سيتم طلب دليل التلقيح الكامل لدخول الجماهير إلى الملعب.

وأشار منظمو الدورة الأميركية في بيان إلى أن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون إلزامياً للمشاركة، مشددين أيضاً على أن بروتوكولات اللاعبين الخاصة لدجوكوفيتش واللاعبين الآخرين سيتم تحديدها من قبل رابطة لاعبي التنس المحترفين بما يتماشى مع القيود الأميركية.

وجاء في البيان "مع اعتبار الصحة والسلامة الأولوية القصوى للدورة، فان إنديان ويلز تتطلب إثباتاً صالحاً للتطعيم الكامل لدخول الملاعب".

ومن المقرر أن يعود دجوكوفيتش إلى ملاعب كرة المضرب في دورة دبي اعتباراً من 21 الشهر الحالي.

عودة نادال

وتشهد الدورة التي تقام من 7 إلى 20 آذار/مارس المقبل مشاركة نادال، المتوج ثلاث مرات في إنديان ويلز والغائب عنها عام 2021 بسبب إصابة في قدمه، ودجوكوفيتش، مشاركة مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع وصيف رولان غاروس عام 2021، إضافة إلى حامل اللقب البريطاني كاميرون نوري (13).

منافسات السيدات

عند السيدات، تشارك آشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً، على وقع فوزها مؤخراً ببطولة بلادها.

وتحشد الدورة المزيد من المصنفات الأوليات على غرار البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثالثة، ومواطنتها كارولينا بليشكوفا الرابعة، وكذلك البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الفائزة باللقب عامي 2012 و2016، والرومانية سيمونا هاليب المتوجة في عام 2015.

وتتواجد المراهقتان الكندية ليلى فرنانديز والبريطانية إيما رادوكانو (19 عاماً لكل منهما)، حيث سبق لهما أن تواجهتا في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي وكانت الغلبة لصالح رادوكانو، والأميركية كوكو غوف، ابنه الـ 17 عاماً.

