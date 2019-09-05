ليفر يؤيد ايقاف المشاغب كيريوس

قال ليفر (81 عاماً)، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد": "كل ما حاولوا القيام به (رابطة المحترفين) لم ينجح حتى الآن، فيما قد يكون الإيقاف الحل الوحيد، لست متأكداً من تعلمه مما حصل معه".

تابع: "كيريوس هو كيريوس، كان بمقدوره وربما قد يصبح بطلاً عالمياً بسبب قدراته في الإرسال ونوعية لعبه، لكن دماغه يقف في طريقه، لا يريد التقيد بالظروف أو الحكام".

وكان كيريوس (24 عاماً) خرج من مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز الشهر الماضي أمام الروسي كارن خاتشانوف مع مضربين مكسورين وحذاء مرمي باتجاه الجمهور بعد مشادة كلامية مع الحكم.

وعاقبت رابطة اللاعبين المحترفين كيريوس لما صدر عنه خلال المباراة بغرامة قيمتها 113 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى إنذار قد يعرضه للإيقاف بعد انتهاء التحقيق.

كما اتهم المصنف 27 عالمياً رابطة المحترفين بالفساد قبل أن يقدم اعتذاره.

قرّر مغادرة الملعب لدخول المرحاض رغم أن الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلاً إنّه ليس هناك متسع من الوقت، إلا أنّ كيريوس لم يأبه لما قاله الحكم وتوجه إلى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه، وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الأنفاق المؤدية إلى الملعب قبل أن يعود وهو يوجه العبارات النابية إلى الحكم.

وأثار كيريوس الذي حقق لقب دورة واشنطن الأميركية، الجدل أيضاً في دورة تورونتو للماسترز عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

ومنذ أربعة أشهر وتحديداً في دورة روما الإيطالية للماسترز، وبعدما تمت معاقبته بنقطة فقد أعصابه ورمى كرسيّاً على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة.

