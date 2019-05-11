فيدرر يعلن مشاركته في دورة روما

أعلن السويسري روجيه فيدرر العائد هذا الموسم لدورات الملاعب الترابية بكرة المضرب للمرة الأولى منذ 2016 أنه سيشارك في دورة روما للماسترز التي تنطلق الأحد، قبل بطولة رولان غاروس الفرنسية أواخر أيار/مايو.

وأُقصي فيدرر (37 عاما) المصنف ثالثا عالميا، من الدور ربع النهائي لدورة مدريد للماسترز الجمعة على يد النمسوي دومينيك تييم الخامس، علما بأن الدورة الإسبانية كانت الأولى للسويسري على ملاعب ترابية منذ مشاركته في روما في أيار/مايو 2016.

وفي شريط مصور نشره عبر حسابه على "تويتر"، أكد فيدرر أنه تحدث إلى فريقه "وأنا سعيد بإعلان عودتي إلى روما. أتطلع قدما إلى ذلك".

وكان من المتوقع أن تكون دورة مدريد الوحيدة لفيدرر على الملاعب الترابية، قبل مشاركته في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، حيث سيسعى إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20 حاليا)، والتتويج باللقب الفرنسي للمرة الثانية بعد 2009.

وتقام البطولة الفرنسية التي شارك فيها فيدرر للمرة الأخيرة عام 2015، بين 26 أيار/مايو والتاسع من حزيران/يونيو.

وفي دورة روما التي تنطلق منافساتها رسميا الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، سيكون فيدرر مصنفا ثالثا، ومعفيا كما الثمانية الأوائل، من خوض غمار الدور الأول، على أن يلاقي في الثاني الفائز من اللقاء بين الأميركي فرانسيس تيافو والبرتغالي جواو سوزا.