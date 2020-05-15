فلاشينغ ميدوز: رغبة في إبقاء البطولة في نيويورك

وقال كريس ويدماير "إن هدف الاتحاد الأميركي لكرة المضرب هو تنظيم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020 في نيويورك في الموعد المحدد"، مع التأكيد على أن الاستعدادات "جارية".

وفرض "كوفيد-19" شللا كاملا على منافسات كرة المضرب المعلقة حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، حيث تم إلغاء العديد من الدورات والبطولات أبرزها بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة الغراند سلام، التي ألغيت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية، في حين أرجئت بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من أيار/مايو الى أيلول/سبتمبر.

ويحوم الشك حول إقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويوروك في الفترة بين 31 آب/اغسطس الى 13 أيلول/سبتمبر، على أن يبت المنظمون بمصيرها في منتصف حزيران/يونيو.

وأصبحت نيويورك مركزا للوباء في الولايات المتحدة وباتت إمكانية تنظيم فلاشينغ ميدوز في هذه المدينة صعبة ومصدرا للعديد من التكهنات. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الاتحاد الأميركي للعبة يفكر في نقلها إلى إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا أو أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأوضح ويدماير "ندرك أن هناك الكثير من التكهنات حول إقامة البطولة. لكننا نود توضيح ذلك: إذا استكشفنا كل الاحتمالات لتنظيم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، فإن احتمال تغيير المكان أو التاريخ ليس هو الأهم في هذه المرحلة".

وأضاف "في ظل الشك والتطور المستمر للوباء، فإن الاتحاد الأميركي مستعد للعديد من الاحتمالات بما في ذلك الاضطرار إلى اللعب خلف أبواب مغلقة".

وتابع ان القرار النهائي بشأن مصير بطولة الولايات المتحدة المفتوحة سيتم اتخاذه الشهر المقبل "بين منتصف وأواخر يونيو"، مشيرا إلى أن "الأولوية ستعطى لسلامة جميع الأطراف المعنية بهذه البطولة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في عددها الصادر الأربعاء، أن الاتحاد الاميركي لكرة المضرب لم يجر بعد مناقشات جادة مع الملياردير لاري إليسون، مالك مركز إنديان ويلز لكرة المضرب.

وأضافت أن المركز الرياضي الآخر المقترح لاستضافة البطولة وهو مركز التدريبات التابع للاتحاد في اورلاندو، فإنه يمثل مشكلة لأنه لا توجد بنية تحتية لاستيعاب الجمهور وسيكون من الضروري تجهيز المدرجات من أجل نقل مباشر للمباريات.