عودة واعدة لدجوكوفيتش المتأهل إلى الدور الثاني

وأظهر الأسترالي البالغ 20 عاما شجاعة كبيرة خلال مواجهته لدجوكوفيتش العائد للملاعب للمرة الأولى بعد إصابة تعرض لها في كتفه الأيسر في الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما انسحب من لقائه أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا الأحد عندما كان متأخرا بنتيجة 6-4، 7-5 و2-1.

واحتاج الصربي لحوالي 90 دقيقة فقط لينهي المباراة لصالحه ويفوز على الأسترالي في أول مواجهة بينهما.

وأعرب دجوكوفيتش بعد اللقاء عن سعادته بشكل عام بالمباراة، مشيراً إلى أن ليس لديه أية مخاوف بشأن كتفه "لم أشعر بأي شيء في الأيام السابقة، واليوم كذلك خلال المباراة. لذلك أنا سعيد للغاية ويمكنني أن أقول إنني أشعر بصحة جيدة".

ورداً على سؤال حول طموحه بالفوز بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية صيف العام المقبل في طوكيو، قال دجوكوفيتش: "ذلك سيكون حلما يتحقق".

وأضاف دجوكوفيتش الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد بكين عام 2008: "إنها بالتأكيد واحدة من أعظم الأمنيات، إن استطعت قول ذلك، الحصول على الذهب في الموسم المقبل وفي بقية مسيرتي".

ولفت الرقم واحد إلى أنه ما زال يشعر بأنه "شاب في جسدي وروحي كذلك"، وأنه ما زال يشعر بدافع للقيام بأشياء رائعة في الملعب.

واحتفل دجوكوفيتش الاثنين بأسبوعه الـ 271 متصدراً لتصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، ويصبح ثالثا على لائحة التصنيف العالمي، متجاوزاً الأميركي ايفان ليندل، فيما يبقى خلف الأميركي الاخر بيت سامبراس بـ 286 أسبوعا، والسويسري روجيه فيدرر مع 310 أسبوعا.

ويلعب دجوكوفيتش في الدور الثاني مع الياباني غو سويدا المشارك ببطاقة دعوة والفائز على الألماني يان-لينارد شتروف 4-6 و7-6 (7-4) و6-3.

وحقق الياباني تارو دانيال (المصنفة 127) المشارك ببطاقة دعوة مفاجئة من العيار الثقيل بفوزه على المصنف الثاني في الدورة الكرواتي بورنا تشوريتش، 6-4 و4-6 ، 7-6 (7-5) في مباراة استمرت لأكثر من ساعتين ونصف.

وفاز الياباني الآخر ياسوتاكا اوتشياما على الفرنسي بنوا بير المصنف الرابع 6-2 و6-2، والأميركي رايلي أوبلكا على مواطنه تايلور فريتز المصنف السابع 6-3 و6-4، والفرنسي جيل سيمون على الإسباني بابلو أندوخار 6-4 و6-0.

كما تأهل الكرواتي مارين تشيليتش المصنف السادس إلى الدور الثاني بفوزه على الياباني يويتشي سوجيتا 6-4 و6-4، ليقابل الكوري الجنوبي هون هيون الفائز بدوره على الإيطالي لورنتسو سونيغو 3-6 و6-3 و6-4.