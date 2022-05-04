عودة موفقة لنادال

بلغ نادال العائد الدور الثالث من دورة مدريد للتنس إحدى بطولات الماسترز للألف نقطة بفوزه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش (32 عالميًا) 6-1، 7-6 (7/4).

وتعود المباراة الأخيرة لنادال إلى 20 آذار/مارس الماضي، عندما خسر في نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز أمام الأميركي تايلور فريتز غداة اصابته في ضلوعه منعته من المشاركة في دورتي مونتي كارلو للماسترز وبرشلونة الإسبانية.

ويلتقي نادال، حامل اللقب في العاصمة الإسبانية خمس مرات آخرها في 2017، تاليًا مع البلجيكي دافيد غوفان أو الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب.

وجدد نادال فوزه على منافسه في ثاني مواجهة فقط بينهما بعد أن تفوق عليه للمرة الأولى في الدور الـ16 لدورة أكابولكو المكسيكية في 2020.

وقدم نادال أداء رائعًا في المجموعة الأولى كاسرًا إرسال منافسه في مناسبتين وحسمها بسهولة.

وتوقفت المباراة مع انطلاق المجموعة الثانية بسبب هطول الأمطار. ولكنها جاءت مختلفة عن سابقتها بعد الاستئناف، إذ رفع الصربي مستواه مع تبادل جميع الكرات من الخط الخلفي.

وبعد أن نجح نادال في كسر إرسال كيسمانوفيتش في الشوط الخامس، رد الأخير سريعًا في التالي قبل أن يكرر ذلك نادال في الحادي عشر وتكون الفرصة سانحة لحسم المباراة عند إرساله. إلا أن الصربي نجح في فرض شوط كسر التعادل.

وعندما كان نادال متقدمًا في الشوط الفاصل 6-4، سدد إرسالا ساحقًا حسم فيه المباراة لصالحه، ورغم أن الشك بدا على وجه الصربي لاعتبار الكرة داخل الخط، لم يطالب بالتحدي لتنتهي المباراة، قبل أن تظهر الإعادة لاحقًا أن الكرة كانت بالفعل خارجه.

ويأمل نادال في تحقيق اللقب ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الماسترز الذي يملكه الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً (37) والتحضير جيدًا لرولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي حقق لقبها 13 مرة وخرج منها في نصف نهائي العام الماضي أمام "دجوكر".