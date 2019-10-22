زفيريف يودع دورة بازل من الدور الأول

ولم يضمن زفيريف المصنف سادسا عالميا وسابعا في السباق للتأهل إلى بطولة الماسترز الختامية، حتى الآن بطاقته في البطولة المقررة في لندن من 10 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والتي تحسم مراكزها بالنظر إلى نتائج الموسم وتتوقف عقب بطولة باريس للماسترز المقررة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وضمن ستة لاعبين حتى الآن تأهلهم وهم الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنمسوي دومينيك تييم.

وانحصرت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين بين سبعة لاعبين هم فضلا عن زفيريف السابع، الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع والبلجيكي دافيد غوفان العاشر والإيطالي فابيو فونييني الحادي عشر والياباني كي نيشيكوري الثاني عشر والفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر.