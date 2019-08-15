روبليف يصدم فيدرر وديوكوفيتش يتابع المسيرة

حقق الروسي الشاب أندري روبليف مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه الاسطورة السويسرية روجيه فيدرر من الدور الثالث لدورة سينسيناتي الاميركية، احدى دورات الماسترز الف نقطة في كرة المضرب، فيما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول حملة الدفاع عن اللقب بتأهله الى الدور ربع النهائي.

وحسم روبليف (21 عاما ومصنف 70 عالميا) المباراة في مجموعتين 6-3 و6-4، أمام السويسري البالغ 38 عاما وحامل لقب 20 بطولة كبرى (رقم قياسي)، ليحرمه متابعة مشواره نحو لقب ثامن في الدورة.

وبعد خسارته مباراة ماراثونية تاريخية ضد ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون، كان فيدرر، المصنف ثالثا في سينسيناتي، يبحث عن لقبه التاسع والعشرين في بطولات الماسترز ألف نقطة، بيد ان روبليف المتأهل من التصفيات والذي اقصى السويسري الاخر ستانيسلاس فافرينكا في الدور الثاني، حرمه ذلك.

وقال السويسري "عانيت على إرسالي منذ البداية. خسرت أول شوط على إرسالي ومن بعدها تفاقمت الأمور. ما حصل حدد وتيرة المباراة بعض الشيء. لكن المزيج كان صعبا: كان يلعب جيدا وأنا كنت أعاني لاسيما هجوما. لا أعتقد أن شعوري في التعامل مع الكرة كان سيئا لكن في بعض الأحيان شعرت أن ليس باستطاعتي الاعتماد على إرسالي لتوجيه ضربة له".

وخسر فيدرر المباراة في قرابة ساعة وتلقى هزيمته العاشرة فقط في سينسيناتي مقابل 47 فوزا.

وأشاد السويسري بروبليف "دفاعا وهجوميا وإرسالا، كان جيدا. لم يقدم لي شيئا (لكي يحاول التفوق عليه). كان في كل مكان، وبالتالي كان الأمر صعبا علي، لكنها كانت مباراة ممتازة من قبله. لقد أثار إعجابي".

وحقق روبليف فوزه الثاني على لاعب مصنف بين الخمسة الأوائل في غضون شهر، بعد أن سبق له التغلب على النمسوي دومينيك ثييم في طريقه الى نهائي دورة هامبورغ.

وكان الروسي الذي غاب لأشهر الموسم الماضي بسبب الإصابة، سعيدا بالانجاز الذي حققه مساء الخميس "يا له من شعور عندما تواجه أسطورة مثل روجيه. 99 بالمئة من الجمهور على الأقل كان يسانده. اليوم، كنت أحاول وحسب أن أقدم أفضل ما لدي. قلت لنفسي بأنه يتوجب علي لعب كل كرة حتى النهاية. مهما كان الوضع، واصلت قتالي".

ويلتقي روبليف في ربع النهائي مواطنه دانييل ميدفيديف التاسع والفائز بسهولة على حساب الالماني يان-لينارد شتروف 6-2 و6-1.

ومن جهته، احتاج ديوكوفيتش الى 90 دقيقة للتخلص من عقبة الإسباني بابلو كارينو بوستا بالفوز عليه 6-3 و6-4، ليواجه في ربع النهائي الفرنسي لوكا بويّ الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 6-7 (3-7) و6-4 و6-2.

وحسم الصربي فوزه الثامن تواليا في سينسيناتي في الفرصة الأولى من أصل اثنتين سنحتا له للفوز باللقاء.

وكان ديوكوفيتش "راضيا جدا" عما قدمه، موضحا "لقد فزت على لاعب من الطراز الرفيع. فزت بمجموعتين لكن النتيجة لا تعكس حقا الصعوبة التي واجهتها. حصل على فرص لكسر إرسالي في المجموعتين وأخرجت نفسي من المأزق من خلال بعض الإرسالات الجيدة. بشكل عام، كانت حقا مباراة جيدة".

كما تأهل الفرنسي ريشار غاسكيه على حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان 7-6 (8-6) و6-3، ليلتقي الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت الحادي عشر والفائز على الصربي الشاب ميومير كيزمانوفيتش 6-1 و6-2.

وبلغ الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (23 عاما) المتأهل من التصفيات ثاني ربع نهائي له هذا الموسم على حساب الاسترالي اليكس دي مينور 7-5 و6-4.

ويلتقي نيشيوكا، المصنف 77 والذي فاجأ مواطنه كي نيشيكوري الاربعاء، البلجيكي دافيد غوفان السادس عشر الفائز على الفرنسي ادريان مانارينو 7-6 (8-6) و6-2.