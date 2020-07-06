رابطة محترفي التنس تعدل قواعد التصنيف بسبب كورونا

وأشارت الرابطة في بيان على موقعها الالكتروني، إلى أنه "تحضيرا للعودة إلى المنافسات في آب/أغسطس، التصنيف الذي يعتمد عادة على قاعدة أفضل 18 نتيجة في فترة 52 أسبوعا، سيشمل حاليا فترة 22 شهرا (آذار/مارس 2019-كانون الأول/ديسمبر 2020)".

وأوضحت رابطة "ايه تي بي" أنها جمدت العمل بالتصنيف اعتبارا من 16 آذار/مارس، بعد أيام من إعلان تعليق المنافسات الاحترافية بسبب "كوفيد-19".

وأكدت الرابطة انها تأمل من هذا التعديل، في توفير مرونة وعدالة حيال اللاعبين في ظل كثافة عدد النقاط الذي سيكون متوافرا لدى استئناف المنافسات بعد إلغاء عدد كبير من الدورات خلال فترة التوقف.

كما أفادت أنها لحظت من خلال هذه العملية، "توفير الاستقرار للاعبين غير القادرين أو الذين يفضلون عدم المنافسة في 2020 بسبب (مخاوف) الصحة والسلامة"، معتبرة ان النظام الجديد قابل للتأقلم في حال اضطرت لإجراءات تغييرات جديدة على الجدول.





