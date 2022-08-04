دورة واشنطن: كيريوس يواصل مشواره بنجاح وخروج هوركاش



وحقّق كيريوس، الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون قبل ثلاثة أسابيع قبل أن يخسر من الصربي نوفاك دجوكوفيتش في النهائي، الفوز في ساعة و25 دقيقة وسط ظروف حارة ورطبة.



وسيواجه الأسترالي لاعباً أميركياً آخر في الدور المقبل وهو رايلي أوبلكا.



وفي وقت سابق، أُقصي هوركاش، أحد كبار المرشحين للقب الدورة، على يد روسوفووري صاحب المركز 46 في العالم بعد فوز الأخير 6-4 و7-6 (7-3).

وسيواجه روسوفووري، السويدي ميكايل يمير، في الدور المقبل بعد فوز الأخير على الروسي أصلان كاراتسيف 6-4، 3-6 و6-4.



وتأهل الأميركي تايلور فريتز المصنّف الثامن، بتغلبه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4و6-3.



ولدى السيدات، ودّعت الرومانية سيمونا هاليب الدورة بعد انسحابها بداعي المرض فيما كانت متأخرة 5-7 وصفر-2 أمام الروسية آنا كالينسكايا.

وخرجت الأميركية جيسيكا بيغولا حاملة اللقب والمصنفة أولى أيضاً من الدور الثاني على يد الأسترالية داريا سافيل 7-5 و6-4.

