دورة فيينا: مدفيديف يحرز لقبه الثاني هذا العام

وتحضّر مدفيديف الفائز بدورة لوس كابوس المكسيكية في آب/أغسطس والمصنف أول عالمياً سابقاً، بطريقة مثالية لاستحقاقيه الأخيرين هذا العام في دورة باريس الألف نقطة للماسترز التي تنطلق منافساتها الإثنين، وبطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو (من 13 حتّى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل)، حيث سيحاول انتزاع لقبه الثاني بعد عام 2020.



وعاش مدفيديف (26 عاماً) الذي أصبح اباً للمرة الأولى الأسبوع الماضي، عاماً متأرجحاً على الصعيد الرياضي، بين وصوله إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير (خسر أمام الاسباني رافايل نادال) وخروجين مخيبين للآمال من ثمن نهائي بطولتي رولان غاروس الفرنسية في الربيع والولايات المتحدة المفتوحة الصيف الماضي.