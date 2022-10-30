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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

دورة فيينا: مدفيديف يحرز لقبه الثاني هذا العام

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أحرز الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعاً عالمياً الأحد لقبه الثاني هذا العام والخامس عشر في مسيرته، بفوزه في نهائي دورة فيينا النمسوية لكرة المضرب (500 نقطة) على الكندي دنيس شابوفالوف 4-6 و6-3 و6-2.

Reuters

 

وتحضّر مدفيديف الفائز بدورة لوس كابوس المكسيكية في آب/أغسطس والمصنف أول عالمياً سابقاً، بطريقة مثالية لاستحقاقيه الأخيرين هذا العام في دورة باريس الألف نقطة للماسترز التي تنطلق منافساتها الإثنين، وبطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو (من 13 حتّى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل)، حيث سيحاول انتزاع لقبه الثاني بعد عام 2020. 

وعاش مدفيديف (26 عاماً) الذي أصبح اباً للمرة الأولى الأسبوع الماضي، عاماً متأرجحاً على الصعيد الرياضي، بين وصوله إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير (خسر أمام الاسباني رافايل نادال) وخروجين مخيبين للآمال من ثمن نهائي بطولتي رولان غاروس الفرنسية في الربيع والولايات المتحدة المفتوحة الصيف الماضي.

دورة فيينا لكرة المضرب دانييل مدفيديف
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