دورة روما: نادال يعبر بسهولة إلى ثمن النهائي

ونجح المخضرم المصنف ثالثاً (في الدورة) بتخطي عملاق الإرسالات الساحقة في ساعة و17 دقيقة، في سعيه للقبه الحادي عشر في العاصمة الإيطالية.

ويمكن لملك الملاعب الترابية البالغ 35 عاماً، الاستفادة من انسحاب مواطنه الظاهرة كارلوس ألكاراث الذي هزمه في ربع نهائي دورة مدريد الأخيرة على أرض ترابية عندما كان عائداً من كسر في أضلعه، لرفع حظوظه بإحراز لقب الدورة الإعدادية لرولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى بين 22 أيار/مايو و5 حزيران/يونيو.

واستمرت مقاومة إيسنر أمام حامل لقب 21 بطولة كبرى (رقم قياسي) حتى الشوط الثامن من المجموعة الأولى، عندما كسر ابن مايوركا إرسال المصنف 27 عالمياً، قبل أن يرسل لحسمها 6-3.

وفي الثانية، كان المشوار سهلا، فلم يخسر نادال سوى 14 نقطة، في طريقه لمواجهة الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 16 عالمياً.

وتخطّى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً عالمياً، بصعوبة الأرجنتيني سيباستيان باييس 7-6 (8-6) و6-3 ليبلغ ثمن النهائي.

ويلتقي الألماني الذي رضخ أيضا لألكاراث الأحد الماضي في نهائي مدريد للماسترز، في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينور أو الأميركي تومي بول، سعياً لبلوغ ربع النهائي.