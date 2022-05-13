دورة روما: دجوكوفيتش إلى نصف النهائي



وتفوق دجوكوفيتش على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع في مباراة رائعة 7-5، 7-6 (7/1) ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع النروجي كاسبر رود العاشر الذي حقق فوزًا مثيرًا على الكندي دينيس شابوفالوف السادس عشر 7-6 (9/7)، 7-5.



وكان هذا اللقاء الأول على الاطلاق الذي يجمع دجوكوفيتش مع أوجيه-ألياسيم (21 عامًا).



ولا يزال الصربي يبحث عن لقب أول هذا العام بعد خسارته نهائي دورة بلغراد على أرضه ضد الروسي أندري روبليف وعدم ارتقائه لمستوياته المعهودة منذ ترحيله عن أستراليا بداية السنة لعدم تلقيه اللقاح ضد كورونا وحرمانه من الدفاع عن لقبه في أولى البطولات الاربع الكبرى.



ومع خروج الإسباني رافايل نادال، المتوج في روما عشر مرات، ستكون الفرصة سانحة أمام دجوكوفيتش لتعزيز رقمه القياسي في دورات الماسترز إلى 38 والابتعاد بلقبين عن نادال (36).

