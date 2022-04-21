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دوري أبطال آسيا
تنس المحترفين

دورة برشلونة: تسيتسيباس يصعد إلى الدور الثالث

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بعد يوم ماطر تسبب بإلغاء غالبية المباريات، نجح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسًا عالميًا، الخميس في العبور إلى الدور الثالث من دورة برشلونة بفوزه على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 6-1، 4-6 و6-2 في مباراة كانت توقفت الأربعاء بسبب الأمطار.

Reuters

وسيلتقي تسيتسيباس في الدور التالي مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث والعشرين عالميًا الذي كان طرفًا في المباراة الوحيدة الأخرى التي أقيمت الخميس، وكانت أيضًا استكمالا للقاء الأربعاء بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 4-6، 6-3، 6-4.

وقال تسيتسيباس بعد أن دخل مباراة الخميس وهو متقدم 5-1 في المجموعة الأولى "من الصعب التركيز على المباراة عندما تلعب مباراة لا تنهيها. الفترة كانت طويلة. هذا أصعب شيء ولكن أنا سعيد أننا لعبنا اليوم".

وتابع بعد أن أنهى المواجهة في ساعتين و13 دقيقة "إنه جزء من المنافسات. لا يحدث دومًا ولكن أنا جاهز لأي شيء".

غريغور ديميتروف تنس المحترفين ستيفانوس تسيتسيباس
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