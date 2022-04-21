دورة برشلونة: تسيتسيباس يصعد إلى الدور الثالث

وسيلتقي تسيتسيباس في الدور التالي مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث والعشرين عالميًا الذي كان طرفًا في المباراة الوحيدة الأخرى التي أقيمت الخميس، وكانت أيضًا استكمالا للقاء الأربعاء بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 4-6، 6-3، 6-4.

وقال تسيتسيباس بعد أن دخل مباراة الخميس وهو متقدم 5-1 في المجموعة الأولى "من الصعب التركيز على المباراة عندما تلعب مباراة لا تنهيها. الفترة كانت طويلة. هذا أصعب شيء ولكن أنا سعيد أننا لعبنا اليوم".

وتابع بعد أن أنهى المواجهة في ساعتين و13 دقيقة "إنه جزء من المنافسات. لا يحدث دومًا ولكن أنا جاهز لأي شيء".