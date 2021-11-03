دورة باريس للماسترز: فريتز يطيح بروبليف من الدور الثاني

ويمر روبليف بفترة صعبة بعد خروجه من الدور الثاني أيضًا من دورة موسكو وربع نهائي دورة سان بطرسبورغ على أرضه حيث كان من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إضافة الى الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للماسترز الشهر الفائت.

وكان يأمل روبليف أن يستعد بطريقة أفضل للبطولة الختامية منتصف الشهر الحالي في مدينة تورينو الإيطالية.

وقدم روبليف موسمًا جيدًا بتتويجه بلقب دورة روتردام فيما بلغ ثلاث مباريات نهائية أخرى، إذ حل وصيفًا في دورتي سينسيناتي ومونتي كارلو للماسترز ودورة هالي.

وكانت هذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها روبليف وفريتز ليحقق الأميركي فوزه الثاني على حساب الروسي.

وبعد أن نجح كل لاعب في الحفاظ على شوط إرساله في المجموعة الاولى، سقط روبليف في الامتحان الاخير وخسر إرساله في الشوط الثاني عشر ليحسمها فريتز 7-5.

تكرر السيناريو في المجموعة الثانية حتى الشوط الثاني عشر ليحتكم اللاعبان هذه المرة الى شوط كسر التعادل الذي تأخر فيه روبليف 4-1 قبل أن يخسر نقطة من دون أن يلعب لتحصله على إنذار ثانٍ لتحطيمه المضرب، قبل أن يحسمه الاميركي 6-2.

ويلتقي فريتز مع الفائز من مواجهة مواطنه رايلي أوبيلكا والبريطاني كاميرون نوري.

وفي أبرز المباريات الأخرى، تأهل النرويجي كاسبر رود الثامن عالميًا إلى الدور الثالث على حساب الكازخستاني ألكسندر بوبليك (36) بفوزه 6-4، 6-صفر.

كما أطاح الألماني دومينيك كوبفر بالكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الحادي عشر عالميًا بفوز كبير 4-6، 6-4، 6-1.

وسقط الإسباني بابلو كارينيو بوستا (17) بطريقة مفاجئة أمام الفرنسي أوغو غاستون (103) بنتيجة 6-7 (3/7)، 6-4، 7-5، والايطالي الواعد لورنتسو موزيتي أمام الاسترالي جيمس داكوورثي 6-3، 3-6، 6-3.

وتأهل البولندي هوبرت هوركاش العاشر عالميًا على حساب الاميركي تومي بول بفوز صعب 7-5، 7-6 (7-4).

