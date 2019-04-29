دل بوترو وإيسنر يتقدمان في تصنيف المحترفين

وبقيت المراكز السبعة الأولى على حالها بصدارة للصربي نوفاك دجوكوفيتش بفارق كبير يبلغ 3395 نقطة عن الإسباني رافايل نادال، في زيادة عن الفارق بينهما الأسبوع الماضي، نظراً لخسارة "الماتادور" لقبه في دورة برشلونة بخروجه في نصف النهائي على يد النمسوي دومينيك تييم الذي توج باللقب على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

وحافظ تييم على مركزه الخامس عالمياً، بينما تقدم الأرجنتيني دل بوترو والأميركي إيسنر إلى المركزين الثامن والتاسع على التوالي، ليستفيدا من خسارة اليوناني تسيتسيباس (20 عاماً) النقاط وتراجعه إلى المركز العاشر، بعد إقصائه الأسبوع الماضي من الدور ثمن النهائي في برشلونة.

وكان التغيير الأكبر في التصنيف لصالح الإيطالي ماتيو بيريتيني والصربي فيليب كرايينوفيتش اللذين بلغا نهائي دورة بودابست، في مباراة انتهت لصالح الإيطالي. وكان كرايينوفيتش المستفيد الأكبر، إذ تقدم في التصنيف 28 مركزاً ليدخل نادي المئة الأوائل (77 عالمياً)، علماً بأن أفضل تصنيف له في مسيرته هو 26 ويعود الى نيسان/أبريل 2018.

أما بيريتيني فتقدم 18 مركزاً وأصبح تصنيفه الـ37 عالمياً.



في ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11160 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7765

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5770

4- السويسري روجيه فيدرر 5590

5- النمساوي دومينيك تييم 5085

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115

7- الياباني كي نيشيكوري 3780

8- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225

9 - الأميركي جون إيسنر 3085

10- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3030



