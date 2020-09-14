دجوكوفيتش يريد طوي صفحة فلاشينغ ميدوز



وقال دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في مؤتمر صحافي في مجمع "فورو ايتاليكو" الرياضي في روما: "كان الأمر رائعاَ لأن دورة روما تأتي بعد أسبوع أو 10 أيام مما حصل، كلما عدت مبكراَ إلى التنافس كلما نجحت في نسيان ما حصل بسرعة أكبر".



ولن يبدأ دجوكوفيتش مشاركته في العاصمة الإيطالية قبل الأربعاء لأن المصنفين الثمانية الأوائل تجنبهم القرعة اللعب في الدور الأول.



وتطرق الصربي إلى حادثة بطولة فلاشينغ ميدوز بقوله: "كان الأمر غير متوقع وغير مقصود، لكن عندما تسدد الكرة كما فعلت يمكن أن تصيب أحداً على أرضية الملعب، القوانين واضحة وقد قبلت بها، يتعيّن علي أن استمر واتخطى هذه الحادثة".



وأضاف: "لن أنسى تلك الحادثة إطلاقاً، ستبقى معي دائماً، يجب عليّ أن أهضمها، القبول بالدرس وأصبح أكثر حكمة من خلال تراكم تجاربي".

