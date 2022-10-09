دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة أستانا

من قبل beIN SPORTS October 9, 2022 14:12 أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف السابع عالمياً لقب دورة أستانا لكرة المضرب بالتغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة النهائية.