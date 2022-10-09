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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة أستانا

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أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف السابع عالمياً لقب دورة أستانا لكرة المضرب بالتغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة النهائية.

Reuters

إنجاز دجوكوفيتش جاء عقب التغلب على تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-3) و(6-4).

نوفاك دجوكوفيتش تنس المحترفين ستيفانوس تسيتسيباس
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