دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة أستانا من قبل beIN SPORTS October 9, 2022 14:12 أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف السابع عالمياً لقب دورة أستانا لكرة المضرب بالتغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة النهائية. Reuters إنجاز دجوكوفيتش جاء عقب التغلب على تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-3) و(6-4). نوفاك دجوكوفيتش تنس المحترفين ستيفانوس تسيتسيباس السابق دورة طوكيو: الأميركي فريتز يحر اقرأ التالي - آخر الأحداث October 9, 2022 14:12 دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة أستانا October 9, 2022 13:24 الأميركي فريتز يحرز لقبه الثالث هذا العام October 8, 2022 16:04 تسيتسيباس ينتفض على روبليف ويبلغ النهائي October 8, 2022 12:32 تيافو إلى نهائي دورة طوكيو مع فريتز October 7, 2022 14:28 دورة طوكيو: الإصابة تُجبر كيريوس على الانسحاب October 7, 2022 12:58 تسيتسيباس وروبليف وجهًا لوجه في نصف النهائي October 5, 2022 17:48 الصربي نوفاك دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي بطولة أستانا October 4, 2022 15:21 خسارة مفاجئة لرود أمام مونار September 29, 2022 23:36 سينر يبلغ ربع نهائي بطولة صوفيا المفتوحة September 28, 2022 22:11 ألكاراث يؤكد عودته إلى المنافسات الأسبوع المقبل