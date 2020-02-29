دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة دبي

وهو اللقب الـ79 لدجوكوفيتش في مسيرته الاحترافية والخامس في دورة دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013، والثالث هذا العام بعد كأس الرابطة مع منتخب بلاده صربيا، وبطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى عندما رفع غلته في الغراند سلام إلى 17 لقباً.

واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعة و17 دقيقة للتغلب على تسيتسيباس الذي خسر النهائي للعام الثاني على التوالي بعدما سقط العام الماضي امام السويسري روجيه فيدرر الذي خضع لعملية جراحية في ظهره وسيغيب عن بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وهو الفوز الثالث لدجوكوفيتش على تسيتسيباس في خمس مباريات جمعت بينهما حتى الآن، وكانت المباريات الأربع السابقة جميعها في دورات الماسترز للألف نقطة، حيث حسم اليوناني المباراة الاولى في ثمن نهائي دورة تورونتو عام 2018، ورد الصربي في نهائي دورة مدريد العام الماضي، قبل أن يتفوق تسيتسيباس في ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية في العام ذاته، ورد الصربي في الدور ذاته لدورة باريس في 2019 أيضا.

كما هو الفوز الثامن عشر لدجوكوفيتش في 18 مباراة هذا العام.

وأهدر تسيتسيباس فرصة كسر إرسال دجوكوفيتش في الشوط الخامس، قبل أن يفعلها الصربي في الشوط الثامن عندما كسر إرسال اليوناني ليتقدم 5-3 وأنهى المجموعة في صالحه 6-3 في 39 دقيقة.

وتابع دجوكوفيتش تفوقه في المجموعة الثانية وكسر ارسال تسيتسيباس في الشوط الخامس، لكن اليوناني رد له التحية مباشرة مدركا التعادل.

ونجح دجوكوفيتش في كسر إرسال تسبتسيباس في الشوط التاسع ليتقدم 5-4 ومن ثم أنهى المجموعة في صالحه 6-4.

