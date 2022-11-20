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كأس العالم FIFA قطر 2022™
تنس المحترفين

دجوكوفيتش يتوج بلقب البطولة الختامية

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توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثامناً عالمياً بلقب بطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على النرويجي كاسبر رود 7-5 و6-3 الأحد في المباراة النهائية في تورينو.

Reuters

وعادل دجوكوفيتش البالغ من العمر 35 عاماً والذي خاض النهائي الثامن من أصل 15 مشاركة في البطولة، الرقم لعدد الألقاب الذي كان مسجلاً باسم الاسطورة السويسري روجيه فيدرر.

وأنهى الصربي، المصنف أول عالمياً سابقاً، موسمه بأفضل طريقة ممكنة بعد بداية محبطة شهدت ترحيله من أستراليا لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" وحرمانه من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وهو اللقب الكبير الثاني لديوكوفيتش هذا الموسم بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام.

وانتظر الصربي سبع سنوات للتتويج بلقب البطولة الختامية ومعادلة رقم فيدرر، حيث تعود المرة الاخيرة التي رفع فيها كأس المسابقة إلى عام 2015، وبات أكبر لاعب يحرز لقبها.

فوز حاسم

واحتاج دجوكوفيتش الى ساعة و33 دقيقة لتحقيق الفوز الرابع على رود في أربع مواجهات بينهما حتى الآن والثاني هذا الموسم بعد الاول في نصف نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة، علما أنه تغلب عليه في الدور ذاته للدورة ذاتها في المواجهة الأولى بينهما عام 2020، قبل أن يحقق الثاني في دور المجموعات للبطولة الختامية العام الماضي.

وسيرتقي دجوكوفيتش الى المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين الذي سيصدر الإثنين.

في المقابل، خسر رود ثالث نهائي في بطولة كبرى له هذا العام بعد رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، ثانية ورابعة البطولة الكبرى، على يد الإسباني رافايل نادال.

وسيبقى العام 2022 هو الأفضل في المسيرة الاحترافية للاعب البالغ من العمر 23 عاماً كونه ارتقى الى المركز الثاني في التصنيف العالمي عقب فلاشينغ ميدوز وسيتراجع الى الثالث غداً الاثنين.

البطولة الختامية نوفاك دجوكوفيتش تنس المحترفين
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