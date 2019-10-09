دجوكوفيتش يتقدم بسهولة في دورة شنغهاي

ولم يحتج دجوكوفيتش حامل اللقب (32 عاماً) لأكثر من ساعة و10 دقائق للإطاحة بالمصنف 36 عالمياً وبلوغ الدور المقبل حيث سيلاقي الأميركي جون أيسنر الفائز على الفرنسي لوكاس بوي 7-5 و6-3.

وهو الفوز الثالث للصربي في ثالث مواجهة جمعت اللاعبين.

وبعد أن حافظ كل لاعب على شوط إرساله مع انطلاق المجموعة الأولى، نجح دجوكوفيتش المتوج بـ16 لقب غراند سلام بكسر إرسال منافسه في الشوط الثامن قبل أن يحسم المجموعة على إرساله في التالي.

ولم يكن ديوكوفيتش (32 عاماً) عرضة لخسارة إرساله سوى مرة يتيمة في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، فشل الكندي في استغلالها، ليمضي الصربي قدماً ويكسر الإرسال في الشوطين الخامس والتاسع ويفوز بالمباراة.

وبلغ البلجيكي دافيد غوفان ثمن النهائي بعد انسحاب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 57 عالمياً بداعي الإصابة، حين كان البلجيكي متقدماً 6-2 و3-0، وهو يلتقي في الدور المقبل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالث عالميا الذي أقصى الثلاثاء الإسباني ألبرتو راموس فينولاس 6-2 و7-6 (7-5).

