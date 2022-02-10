دجوكوفيتش سيشارك بدورة مونتي كارلو "في حال استيفاء الشروط"



وقال الكرواتي زيلكو فرانولوفيتش، مدير البطولة، ردًا على سؤال عما إذا سيشارك المصنف أول عالميًا، في الدورة المرتقبة بين 9 و17 نيسان/أبريل المقبل، إن عليه "استيفاء الشروط".



وتابع على هامش تقديم البطولة في أحد فنادق موناكو: "للدخول إلى فرنسا، القاعدة الأولى هي أن تكون متلقي اللقاح".



وأضاف: "يوفر أيضًا البروتوكول الخاص برابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) إمكانية تقديم شهادة عدوى بكوفيد قبل شهر واحد من بدء المنافسة، وفق ما أعلم، فإن دجوكوفيتش غير ملقح حاليًا، بمجرد استيفائه الشروط، سنرحب به بأذرع مفتوحة".

وتابع: "تواصلنا مع جميع اللاعبين، جميعهم ملقحون باستثنائه حتى الآن، لا يمكننا أن نضع أنفسنا مكانه لمعرفة ما يرغب في القيام به، مشاركته مرتبطة به".



وكان دجوكوفيتش (34 عامًا) رُحِل من أستراليا الشهر الفائت بعد خسارته معركة قانونية ومُنِعَ من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام، لعدم تلقيه اللقاح ضد كورونا، ما حرمه من تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب العاشر في ملبورن، لا بل كان من نصيب غريمه الإسباني رافايل نادال الذي حقق لقبه الثاني في أستراليا بعد 2009 وانفرد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام (21) على حساب الصربي والسويسري روجيه فيدرر.



ومن المتوقع عودة دجوكوفيتش إلى المنافسات في دورة دبي في 21 الشهر الحالي، الأمر الذي رحب به رئيس الرابطة، الإيطالي أندريا غونديزي بالقول: "هذه أنباء رائعة، نريده في فورمة جيدة وأنا سعيد لأنه سيلعب كرة المضرب مجددًا، إنه مصنفنا الأول عالميًا".