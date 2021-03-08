دجوكوفيتش "المصنف الأول التاريخي"

ونجح دجوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاما والذي يملك 12030 نقطة، في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يمله السويسري روجيه فيدرر وهو 310 أسابيع.

وتراجع فيدرر البالغ من العمر 39 عاماً والعائد هذا الاسبوع إلى الملاعب للمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل بعد غياب 13 شهراً بسبب الإصابة، إلى المركز السادس برصيد 6630 نقطة حيث تخطاه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ دور الاربعة لدورة روتردام الهولندية السبت قبل ان يخسر امام الروسي أندري روبليف المتوج باللقب.

ويتفوق دجوكوفيتش على مطارده المباشر الإسباني رافايل نادال الذي سيتراجع إلى المركز الثالث الاسبوع الماضي لصالح الروسي الاخر دانييل مدفيديف.

ويغيب نادال عن الملاعب منذ خروجه من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على يد تسيتسيباس، وذلك بسبب مشكلة في الكتف أرغمته على الانسحاب من دورتي روتردام الاسبوع الماضي واكابولكو المكسيكية المقررة هذا الاسبوع.



ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12030 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمساوي دومينيك تييم 9125

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6660

6- السويسري روجيه فيدرر 6630

7- الألماني ألكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 5019

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3640

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480

