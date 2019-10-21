تقدّم ملفت لموراي في تصنيف المحترفين

وحقق موراي (32 عاما) الاحد لقبه الأول منذ دورة دبي عام 2017 والـ 46 في مسيرته على حساب السويسري ستانيسلاف فافرينكا، بعد عودته للمشاركة في الدورات في حزيران/يونيو الماضي.

وخضع الاسكتلندي قبل 10 أشهر لجراحة صعبة في الورك وعاد اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة 2012 وويمبلدون 2013 و2016)، الصيف الماضي الى منافسات الزوجي، لاسيما في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث بطولات الغراند سلام، حيث خاض منافسات الزوجي المختلط مع الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وشارك موراي في دورات عدة آخرها دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للالف نقطة، الأسبوع الماضي عندما خرج من الدور الثاني على يد الإيطالي فابيو فونييني.

وفي مقابل احتفاظ الفرنسي أدريان مانارينو الذي خسر الاحد نهائي دورة موسكو بمركزه الـ 44، تقدم الفائز باللقب الروسي أندري روبليف تسعة مراكز وأصبح الثاني والعشرين، محققا أفضل ترتيب في مسيرته.

أما الكندي دينيس شابوفالوف الذي حقق لقبه الأول الاحد بفوزه بدورة ستوكهولم، فصعد للمركز 27 عالميا.

وحافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على صدارة الترتيب أمام الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر، فيما كان التغيير الوحيد في نادي العشرة الأوائل خسارة الروسي كارن خاتشانوف للمركز الثامن الذي احتله بدلاً منه الياباني كي نيشيكوري.



في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9545 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9225

3- السويسري روجيه فيدرر 6950

4- الروسي دانييل مدفيديف 5920

5- النمسوي دومينيك تييم 5085

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4425

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3740

8- الياباني كي نيشيكوري 2860

9- الروسي كارن خاتشانوف 2785

10- الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2575