تصنيف لاعبي التنس المحترفين: دجوكوفيتش يعادل رقم فيدرر

وبات الانفراد بالرقم القياسي مسألة وقت ليس إلا، لأن الصربي يملك 12030 نقطة في الترتيب الصادر الاثنين، ولا يستطيع مطارداه الإسباني رافايل نادال (9850 نقطة) والروسي دانييل مدفيديف (9735) اللحاق به في المدى المنظر.

وكان دجوكوفيتش حقق فوزاً سهلاً على مدفيديف بالذات في نهائي بطولة استراليا 7-5 و6-2 و6-2 في 21 شباط/فبراير، ليرفع رصيده الى 18 لقباً كبيراً ويقترب من الرقم القياسي الموجود بحوزة نادال وفيدرر مع 20 لقباً.



- ترتيب العشرة الأوائل (الأول من آذار/مارس 2021):

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمساوي دومينيك تيم 9125

5- السويسري روجيه فيدرر 6630

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595

7- الألماني الكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 4609

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3480

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480

