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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

تصنيف لاعبي التنس المحترفين: دجوكوفيتش يعادل رقم فيدرر

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عادل الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز للمرة التاسعة في مسيرته ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الاربع الكبرى، الرقم القياسي في تصدر تصنيف اللاعبين المحترفين، ليتساوى مع السويسري روجيه فيدرر بعد بقائه على القمة على مدى 310 أسابيع.

AFP

وبات الانفراد بالرقم القياسي مسألة وقت ليس إلا، لأن الصربي يملك 12030 نقطة في الترتيب الصادر الاثنين، ولا يستطيع مطارداه الإسباني رافايل نادال (9850 نقطة) والروسي دانييل مدفيديف (9735) اللحاق به في المدى المنظر.

وكان دجوكوفيتش حقق فوزاً سهلاً على مدفيديف بالذات في نهائي بطولة استراليا 7-5 و6-2 و6-2 في 21 شباط/فبراير، ليرفع رصيده الى 18 لقباً كبيراً ويقترب من الرقم القياسي الموجود بحوزة نادال وفيدرر مع 20 لقباً.
                  
- ترتيب العشرة الأوائل (الأول من آذار/مارس 2021):

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة
2- الاسباني رافايل نادال 9850
3- الروسي دانييل مدفيديف 9735
4- النمساوي دومينيك تيم 9125
5- السويسري روجيه فيدرر 6630
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595
7- الألماني الكسندر زفيريف 5615
8- الروسي أندري روبليف 4609
9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3480
10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480
 

بطولة أستراليا المفتوحة رافاييل نادال تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب روجيه فيدرر نوفاك دجوكوفيتش دانييل مدفيديف
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