تصنيف المحترفين: فيدرر يعزز موقعه في المركز الثالث

ورفع السويسري المخضرم (37 عاماً) رصيده الى 10 ألقاب في الدورة الألمانية، مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن ثاني اللاعبين الأكثر إحرازا للقب هاله، وهو الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).

وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرر 10 مرات، لتصبح علامة فارقة في مسيرة الأسطورة السويسرية الذي سبق له أن أحرز أيضا لقب دورة بازل بين جماهيره 9 مرات وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضاً في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 تشرين الأول/اكتوبر المقبل).

والإسباني رافايل نادال هو الوحيد في عصر الاحتراف الذي تمكن من تخطي هذه الارقام بفوزه في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة (11 مرة في كل منهما)، وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، 12 مرة.

ونتيجة هذا التتويج، أضاف فيدرر 200 نقطة إلى رصيده الذي أصبح 6620 نقطة في المركز الثالث، لكنه ما زال بعيداً عن المتصدر الصربي نوفاك دجوكوفيتش (12415 نقطة) وبشكل أقل عن غريمه نادال الثاني (7945 نقطة).

أما بالنسبة لخصمه في نهائي دورة هاله البلجيكي غوفان، فصعد 10 مراكز وأصبح في المركز الثالث والعشرين، في حين لم يطرأ أي تعديل على ترتيب العشرة الأوائل.



- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12415 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 6620

4- النمساوي دومينيك تييم 4595

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4405

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4215

7- الياباني كي نيشيكوري 4040

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3610

9- الروسي كارن خاتشانوف 2980

10- الإيطالي فابيو فونييني 2785



