تصنيف المحترفين: تسيتسيباس سابعاً ودجوكوفيتش يعزز صدارته

ورفع دجوكوفيتش رصيده إلى 12115 نقطة، موسعاً الفارق إلى 4170 نقطة عن الثاني الإسباني رافايل نادال الذي خرج في نصف نهائي الدورة الإسبانية أمام اليوناني الشاب (20 عاماً) الذي أقصى أيضاً في ربع النهائي، بطل مدريد في العام الماضي الألماني ألكسندر زفيريف.

وبموجب هذه النتائج، تقدم تسيتسيباس إلى المركز السابع عالمياً، وهو الأفضل له في مسيرته، علماً بأنه كان مصنفاً في المركز 43 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأتاح فقدان زفيريف اللقب، لتييم التقدم إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي، خلف السويسري روجيه فيدرر الثالث.

وعاد الكرواتي مارين سيليتش إلى نادي العشرة الأوائل بدلاً من الأميركي جون أيسنر.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12115 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 5770

4- النمسوي دومينيك تييم 4845

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4745

6- الياباني كي نيشيكوري 3860

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3790

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3755

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3145

10- الكرواتي مارين سيليتش 3025



