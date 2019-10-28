تصنيف المحترفين: الإيطالي بيريتيني يدخل نادي العشرة الأوائل

دخل الإيطالي ماتيو بيريتيني الاثنين للمرة الأولى إلى نادي العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، بحلوله تاسعاً بعد بلوغه الجمعة الدور نصف النهائي لدورة فيينا حيث خسر أمام النمسوي دومينيك تييم بثلاث مجموعات.

وانضم بيريتيني (23 عاما) إلى مواطنيه أدريانو باناتا وكورادو باراتسوتي وفابيو فونييني الذين دخلوا سابقا إلى نادي العشرة الأوائل سابقاً، ليصبح رابع إيطالي يبلغ هذه المكانة.

وبات بيريتيني منافساً فعلياً على احدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لبطولة الماسترز الختامية في لندن.

وضمن ستة لاعبين حتى الآن تأهلهم وهم الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والروسي دانييل مدفيديف وتييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وانحصرت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين بناء على تصنيف الماسترز بين سبعة لاعبين هم فضلا عن بيريتيني (الثامن)، الألماني ألكسندر زفيريف (السابع) والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت (التاسع) الفرنسي غايل مونفيس (العاشر) والبلجيكي دافيد غوفان (الحادي عشر) والإيطالي فابيو فونييني (الثاني عشر) والياباني كي نيشيكوري (الثالث عشر).

وحافظ ديوكوفيتش على قمة تصنيف المحترفين أمام نادال وفيدرر، لكن صدارته قد تكون مهددة الاسبوع المقبل لمصلحة الإسباني بحسب نتائجهما في دورة باريس التي تنطلق اليوم الاثنين.