تسيتسيباس ينتفض على روبليف ويبلغ النهائي



وبهذا الفوز، بلغ اليوناني المصنف سادساً عالمياً، سادس مباراة نهائية له هذا الموسم، ليلاقي إما الصربي نوفاك دجوكوفيتش أو الروسي دانييل مدفيديف.

ومع كسره الإرسال في الشوط الافتتاحي للمباراة، تمكّن روبليف من حسم المجموعة الأولى لصالحه، لكن تسيتسيباس الذي أنقذ خمس نقاط فاصلة من أصل ست في المباراة، حسّن أداءه مع مواصلة التعادل، ليحسم الأمور لصالحه في الشوط العاشر من المجموعة الثانية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً حاسماً مجدداً في المجموعة الثالثة، ليخرج فائزاً من المباراة التي استمرت ساعتين و10 دقائق، ويرفع سجله بالفوز على روبليف إلى 6-4.

