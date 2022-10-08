English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

تسيتسيباس ينتفض على روبليف ويبلغ النهائي

من قبل

حجز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مقعداً له في المباراة النهائية لدورة آستانا الكازاخستانية في كرة المضرب (500 نقطة)، بقلبه الطاولة على الروسي أندري روبليف بنصف النهائي السبت وفوزه بنتيجة 4-6، 6-4، و6-3.

Reuters


وبهذا الفوز، بلغ اليوناني المصنف سادساً عالمياً، سادس مباراة نهائية له هذا الموسم، ليلاقي إما الصربي نوفاك دجوكوفيتش أو الروسي دانييل مدفيديف.

ومع كسره الإرسال في الشوط الافتتاحي للمباراة، تمكّن روبليف من حسم المجموعة الأولى لصالحه، لكن تسيتسيباس الذي أنقذ خمس نقاط فاصلة من أصل ست في المباراة، حسّن أداءه مع مواصلة التعادل، ليحسم الأمور لصالحه في الشوط العاشر من المجموعة الثانية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً حاسماً مجدداً في المجموعة الثالثة، ليخرج فائزاً من المباراة التي استمرت ساعتين و10 دقائق، ويرفع سجله بالفوز على روبليف إلى 6-4.
 

ستيفانوس تسيتسيباس أندري روبليف دورة أستانا
السابق تيافو إلى نهائي دورة طوكيو مع
اقرأ
تيافو إلى نهائي دورة طوكيو مع فريتز
التالي
-

آخر الأحداث

>